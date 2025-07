' Baltico' il nuovo libro di Alessandro Agostinelli è un canto contro la guerra

Baltico, il nuovo libro di Alessandro Agostinelli, è un poema che nasce tra le bellezze della Lettonia e le ombre dei conflitti globali. Scrivere in quel paesaggio idilliaco ha acceso in lui sentimenti contrastanti: speranza e dolore, passato e presente. Questo canto contro la guerra invita a riflettere sul prezzo della pace e sulla resilienza dell'animo umano. Come è possibile trovare luce nelle tenebre più profonde? Scopriamolo insieme.

Firenze, 3 luglio 2025 – Si intitola ' Baltico ' il nuovo libro dello scrittore toscano Alessandro Agostinelli pubblicato da Pequod. "Ho scritto questo poema durante alcune bellissime giornate di sole in Lettonia - spiega l'autore -. Tutto lì favoriva quei sentimenti creativi che predispongono alla scrittura. Tuttavia i miei pensieri erano cupi: si incrociavano presente, guerre attuali e guerre passate. E il mal di schiena non mollava. Come è fatta di materia la composizione dei versi, così la dominano pure le pressioni tra reale e fantasmatico che sempre si inseguono. Spero comunque di aver rispettato i miei tre fondamenti preziosi: lavoro nella lingua, musicalità del verso, chiarezza del significato.

