Alcol a minori locale sospeso per 15 giorni

Un episodio che sottolinea l’importanza della legalità e della sicurezza: la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni l’attività di un locale a Telese Terme, dopo aver riscontrato la somministrazione di alcol a minori. Un’opportuna misura di prevenzione per tutelare i giovani e garantire il rispetto delle normative. La sorveglianza continua serve a rafforzare la sicurezza di tutti i cittadini, promuovendo un ambiente più sicuro e responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato, con provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione della SCIA di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita a Telese Terme (BN) per un periodo di 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso in quanto, nel corso dei servizi di controllo del territorio i poliziotti del Commissariato di PS di Telese Terme avevano potuto constatare la somministrazione in quell’attività commerciale di bevande alcoliche a minori. Già nel mese di gennaio era stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività a causa di una violenta rissa sorta all’interno del locale e che aveva visto coinvolti una decina di giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alcol a minori, locale sospeso per 15 giorni

