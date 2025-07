Truffa dello Spid scatta l’allarme in tutta Italia | stipendi e pensioni a rischio

La truffa dello SPID sta facendo scattare l’allarme in tutta Italia, mettendo a rischio stipendi e pensioni. Questa minaccia digitale, estremamente sofisticata, colpisce il sistema di identità digitale che ormai usiamo quotidianamente per accedere ai servizi pubblici online. L’Agenzia per l’Italia Digitale invita alla massima attenzione: conoscere i rischi e saper difendersi è fondamentale per proteggere i propri dati e il proprio patrimonio. Restate sintonizzati per scoprire come riconoscere e contrastare questa insidiosa truffa.

Un nuovo e pericoloso fronte si apre nel panorama della cybercriminalità: cresce l'allerta per una truffa digitale altamente sofisticata che prende di mira lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale sempre più utilizzato per accedere a servizi pubblici online. L'Agenzia per l'Italia Digitale, responsabile della gestione dell'infrastruttura, ha lanciato un avvertimento ufficiale per mettere in guardia i cittadini contro un attacco informatico che sfrutta email fraudolente per sottrarre dati sensibili e compromettere le identità degli utenti. Leggi anche: Truffa Booking, occhio alle prenotazioni: a cosa devi stare attento Email-trappola e siti falsi: così rubano l'identità digitale.

