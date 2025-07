Faccia di Bronzi | perché Giuli preferisce una mostra a Berlino rispetto al Premio Strega

Perché Giuli preferisce una mostra a Berlino rispetto al Premio Strega? Mentre la Rai si prepara a trasmettere in diretta l’evento romano, il ministro della Cultura sceglie di evitare polemiche e di volare oltre confine. La sua presenza a Berlino, fino al 4 luglio, tra incontri bilaterali e l’inaugurazione delle “Bronzi di San Casciano”, solleva interrogativi sul suo ruolo e le sue priorità. Ma cosa significa davvero questa scelta?

Mentre la Rai predispone senza risparmio i mezzi tecnici per la diretta del Premio Strega, nella romana Villa Giulia, il ministro della Cultura Alessandro Giuli che fa? Evita – con polemichetta – l’appuntamento con il mondo editoriale “ de sinistra ” e arriva a Berlino dove ha in programma di restare fino al 4 luglio per una serie di incontri bilaterali e per partecipare all’inaugurazione della mostra “Die Bronzen von San Casciano dei Bagni. Eine Sensation aus dem Schlamm” alla James-Simon-Galerie nella Museen Insel. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto Imagoeconomica). Mancherà in conduzione Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Faccia di Bronzi: perché Giuli preferisce una mostra a Berlino rispetto al Premio Strega

