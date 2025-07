Felli | Bilancio Atb positivo per investire sul futuro della mobilità

Felli: bilancio ATB positivo per investire sul futuro della mobilità. “Consolidiamo il percorso di risanamento avviato negli scorsi anni, chiudendo con un utile importante e con investimenti strategici per il futuro – afferma Enrico Felli, presidente ATB Mobilità Spa. La gestione della sosta, la digitalizzazione e il progetto e-BRT testimoniano il nostro impegno per una mobilità moderna, integrata e al servizio dei cittadini. Il 2024 rappresenta un anno di rilancio, con un bilancio positivo che conferma la nostra determinazione a innovare e crescere, puntando su soluzioni sostenibili

