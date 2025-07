Caldo chiusi per ore caselli A4 Verona per problemi asfalto 100 morti in Spagna LIVE

L’ondata di caldo africano continua a stringere l’Italia in una morsa di temperature record, con 18 città sotto il bollino rosso e picchi che sfioreranno i 20°C. I pronto soccorso sono in allerta per l’aumento degli ingressi, mentre i caselli A4 Verona rimangono chiusi per ore a causa di problemi all’asfalto. Nel frattempo, il dramma in Spagna con oltre 100 vittime ci ricorda quanto il caldo possa essere fatale. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare questa emergenza climatica.

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano, che deve ancora arrivare al suo picco (prima dei temporali del weekend). Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature e domani, venerdì 4 luglio, arriveranno a 20. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, chiusi per ore caselli A4 Verona per problemi asfalto. 100 morti in Spagna. LIVE

Spagna, il caldo alimenta i roghi in Catalogna: due morti, in 20mila chiusi in casa | Altre due vittime per l'emergenza temperature - L’emergenza incendi in Catalogna si intensifica mentre il caldo record alimenta i roghi, causando tragedie e danni ingenti.

