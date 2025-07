Carlos Alcaraz | Devo migliorare il servizio a Wimbledon le condizioni sono diverse dal Queen’s

Carlos Alcaraz, fresco di qualificazione al terzo turno di Wimbledon, si prepara ad affrontare condizioni di gioco diverse rispetto a quelle del Queen’s. La sua vittoria schiacciante contro Oliver Tarvet ha mostrato il suo talento, ma anche la necessità di perfezionare il servizio per dominare anche su campi più impegnativi. Per un campione come lui, migliorare il servizio sarà fondamentale per conquistare il titolo più ambito: Wimbledon.

Non è tutto oro quello che luccica. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è qualificato ieri al terzo turno di Wimbledon, piegando con il punteggio di 6-1 6-4 6-4 il britannico Oliver Tarvet. Una partita in cui Carlitos ha mostrato una straordinaria propensione a giocare al meglio i punti importanti, rendendo il punteggio ancor più netto di quello che il match sia realmente stato. Il britannico, infatti, nel corso della partita non ha concretizzato al meglio tutte le chance “break” create. Sono state ben undici le opportunità avute da Tarvet e in due circostanze è stato in grado di capitalizzare. Tuttavia, le abilità in risposta dell’iberico sono andate a vanificare quelle situazioni in cui il padrone di casa si era messo nella condizione di fare partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Devo migliorare il servizio a Wimbledon, le condizioni sono diverse dal Queen’s”

Dopo la partita giocata a Wimbledon, Carlos Alcaraz rende onore a Fabio Fognini: "Non so perché sia il suo ultimo Wimbledon. Visto il livello che ha mostrato, può giocare ancora per altri 3 o 4 anni. Incredibile. Devo solo dargli il merito per una partita così

Carlos Alcaraz a fine match: "Devo essere sincero, non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon. Ha un livello incredibile, potrebbe giocare ancora altri 3 o 4 anni. Devo dargli credito per questa prestazione, ha giocato un match incredibile, è un tennista inc

