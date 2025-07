Servizi straordinari della Polizia di Stato nel Borgo ed in Città Vecchia

In un'epoca in cui la sicurezza è prioritaria, la Polizia di Stato di Taranto ha potenziato i servizi straordinari nel Borgo Umbertino e in Città Vecchia, zone simbolo della città e affollate da turisti e croceristi. Sotto la guida del Questore Michele Davide Sinigaglia, queste misure rafforzano il controllo e la tutela dei cittadini e visitatori. Nel corso di questi interventi, si rafforza il nostro impegno per garantire un’estate sicura e serena a tutti.

Come disposto dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato secondo le intese raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone del Borgo Umbertino e di Città Vecchia in questo periodo estivo particolarmente affollate di turisti e croceristi. Nel corso dei numerosi posti di controllo istituiti sulle maggiori arterie stradali del centro città, 354 le persone e 185 i veicoli controllati anche con l'ausilio del dispositivo "Mercurio".

