Aveva sposato da appena dieci giorni Rute Cardoso sua compagna di sempre e madre dei loro tre bambini

La vita di Diogo Jota, talento del calcio e padre innamorato, si è improvvisamente spenta in un tragico incidente in Spagna, lasciando un vuoto enorme nel cuore di chi lo amava. A soli 28 anni, appena sposato e con tre figli, il suo sorriso e la passione per il gioco rimarranno indelebili nella memoria di tutti. Le fiamme che hanno avvolto la Lamborghini su cui viaggiavano hanno fermato il suo cammino troppo presto, ma il suo ricordo vivrà per sempre.

U n’auto in fiamme, un’estate che doveva essere felice, un matrimonio appena celebrato: si è spenta così, in un tragico schianto in Spagna, la vita di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, morto a soli 28 anni insieme al fratello André. Appena dieci giorni prima, aveva detto “sì” alla storica compagna Rute Cardoso, madre dei loro tre bambini. Le fiamme che hanno avvolto la Lamborghini su cui viaggiavano hanno fermato bruscamente le loro vite. E il dolore, oggi, va ben oltre il mondo del calcio. Sicurezza stradale e bambini a bordo: 10 cose da sapere. guarda le foto Diogo Jota, l’incidente mortale con il fratello in Spagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Aveva sposato da appena dieci giorni Rute Cardoso, sua compagna di sempre e madre dei loro tre bambini

In questa notizia si parla di: appena - aveva - dieci - giorni

In auto ha un coltello sporco di sangue: aveva appena ferito un uomo alla gola, arrestato per tentato omicidio - Nella serata di ieri a Caserta, un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio.

Aveva appena coronato il sogno d’amore 12 giorni fa. Ora lascia tre figli. La vita ci insegna ogni giorno quanto tutto possa cambiare in un attimo. Non rimandare mai un abbraccio, una parola, un “ti voglio bene”. Vivi con il cuore, per chi ami e per ciò che Vai su Facebook

Diogo Jota morto in un incidente stradale: chi era il calciatore del Liverpool che aveva appena vinto Premier e Nations League; Chi era Diogo Jota, campione del Liverpool morto in un tragico incidente d'auto; Tragedia in Spagna: muore in un incidente stradale Diogo Jota, attaccante del Liverpool.

Plusvalenze Roma, solo una multa dalla Uefa: ora largo ai giovani e a stipendi più bassi - Il club ora è più sereno, la società pensa di aver superato l’obiettivo intermedio per l’esercizio 2024. Riporta msn.com

Deturpato il murale ad Alberto Angela: dieci incappucciati hanno lanciato olio esausto - Vernice rosa e olio esausto: nuovo atto vandalico colpisce la sede Rai di via Verdi Vernice rosa e olio esausto davanti alla sede Rai di via Verdi. Secondo msn.com