Arriva la stella sulla Walk Of Fame per Miley Cyrus | Mi sembra un sogno

Immaginate la magia di un sogno che diventa realtà: Miley Cyrus si prepara a ricevere la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2026. Un riconoscimento che celebra il talento e la carriera di una delle artiste più iconiche del panorama musicale e cinematografico. L’annuncio, fatto durante una conferenza stampa, ha emozionato i fan di tutto il mondo. E poco dopo, Miley ha condiviso il suo entusiasmo su Instagram, lasciando tutti senza fiato...

Miley Cyrus avrà la sua stella sulla Walk Of Fame: la cantante è stata inserita nella lista insieme a Timothée Chalamet, Demi Moore, Stanley Tucci, Franco Nero tra gli artisti che riceveranno l’onorificenza nel 2026. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa tenutasi lo scorso mercoledì 2 luglio, la voce di Flowers, è stata annunciata come parte della nuova Hollywood Walk of Fame. Poco dopo, ha scritto su Instagram sotto al posto del video di Walk Of Fame: “Onorata di ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Quando da bambina sono arrivata a Los Angeles da Nashville, la mia famiglia alloggiava in un hotel su Hollywood Blvd e io facevo passeggiate notturne con mio padre quando nessuno lo riconosceva . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arriva la stella sulla Walk Of Fame per Miley Cyrus: “Mi sembra un sogno”

In questa notizia si parla di: stella - walk - fame - miley

Los Angeles, coro di Kanye West canta "Heil Hitler" riuniti in cerchio davanti alla stella di P. Diddy sulla Walk of Fame - VIDEO - Un coro ingaggiato da Kanye West ha cantato "Heil Hitler" davanti alla stella di P. Diddy sulla Walk of Fame di Los Angeles, attirando l’attenzione e suscitando polemiche.

Pop Music. Miley Cyrus riceverà una stella sulla Hollywood Walk Of Fame. Vai su Facebook

Miley riceverà la stella sulla Hollywood Walk of Fame Se lo merita tantissimo è pazzesca, sempre in evoluzione mai uguale Vai su X

Miley Cyrus entra nella leggenda con la sua stella sulla Walk of Fame; Timothée Chalamet riceverà la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame; Miley Cyrus - Something Beautiful: Moda, scenografie, orchestra e psichedelia vintage.

Timothée Chalamet riceverà la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame - Il giovane attore premiato insieme a Miley Cyrus, Demi Moore e Shaquille O’Neal: la lista completa della Class of 2026 Noi comuni mortali la vediamo come un’attrazione turistica, ma per coloro i quali ... Scrive msn.com

Miley Cyrus ha rivelato di aver contratto un’infezione rotolando sulla Hollywood Walk of Fame per girare il suo nuovo film - MSN - la popstar ha rivelato di aver pensato di girare alcune scene del suo nuovo film, in uscita al cinema il 12 giugno sulla celebre Hollywood Walk of Fame ... Riporta msn.com