Pecoraro Scanio | basta aspettare morti per il caldo agire ora

Il cambiamento climatico non aspetta, e le conseguenze drammatiche sono sotto gli occhi di tutti. Alfonso Pecoraro Scanio lancia un appello accorato: basta aspettare che il costo umano sia troppo alto. È tempo di agire subito, con decisione e urgenza, per salvaguardare il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. La questione climatica richiede azioni immediate, perché ogni ritardo può essere fatale.

Roma, 3 lug. (askanews) -"Non possiamo più aspettare che le persone muoiano per il caldo, per un'alluvione o per altri fenomeni climatici estremi prima di agire. Basta con l'inerzia istituzionale. Serve subito una sessione straordinaria del Parlamento e un impegno concreto del Governo sull'adattamento al cambiamento climatico". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura. "In Italia - ha proseguito Pecoraro Scanio - siamo di fronte a un caldo killer, a eventi meteorologici sempre più estremi e frequenti. L'emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti.

