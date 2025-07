Minore ferito a coltellate a Benevento denunciati padre di 41 anni e il figlio di 17

Una notte drammatica a Benevento: un minore è stato ferito con coltellate, mentre padre e figlio di 41 e 17 anni sono stati denunciati per aver aggredito un ragazzo di 17 anni e alcuni amici. La vicenda, ancora da chiarire, riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade cittadine. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

