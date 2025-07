Morì in moto colpito da pioppo | il direttore del Crea patteggia

Un incidente insolito scuote il mondo agricolo: un mor236 in moto, colpito da un pioppo caduto nel terreno del Centro di cerealicoltura, provoca un incidente che porta a un patteggiamento e a un procedimento giudiziario. La vicenda, che si svolge tra Stezzano e il centro di cerealicoltura, solleva dubbi sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità. Un caso che mette in discussione l'equilibrio tra natura e responsabilità umana, lasciando tutti con una domanda: cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Via per Stezzano. L’albero era nel terreno del Centro di cerealicoltura, crollò in strada: nove mesi al dirigente, finisce a processo la responsabile della sede. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it