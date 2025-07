Concorso Dirigenti Scolastici 2023 | pubblicate le graduatorie di merito In aggiornamento

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: le graduatorie di merito sono in fase di pubblicazione e aggiornamento. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno comunicando i risultati relativi alle prove svolte, in conformità con il DM 194/2022 e il DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta si è conclusa il 30 ottobre 2024, e le prove orali sono attualmente in corso. Rimanete sintonizzati per gli ultimi sviluppi e aggiornamenti ufficiali.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 1942022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si √® svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali. In . Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - scolastici - dirigenti - graduatorie

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento] - Il concorso dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito aggiornate.

AGGIORNAMENTO 1 LUGLIO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso dirigenti scolastici 2023. dettagli su tempistiche, criteri di selezione e possibilità di ricorso. Vai su Facebook

Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Lombardia] Vai su X

Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Lombardia]; Concorso DS, avvisi USR con la pubblicazione delle GRADUATORIE finali (AGGIORNAMENTO 30 giugno); USR PUGLIA: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO ORDINARIO A POSTI DI DIRIGENTI SCOLASTICI.

Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Piemonte] - Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 194/2022 e al DD n. Secondo orizzontescuola.it

Sospesa Graduatoria concorso Dirigenti scolastici: nota MIM - TiConsiglio - Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso degli aspiranti che hanno partecipato al concorso ordinario per Dirigenti scolastici ... Segnala ticonsiglio.com