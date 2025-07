Borsa | l' Europa al palo in attesa dei dati Usa bene Londra

Le Borse europee proseguono la seduta poco mosse, con gli investitori che restano in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano. Londra sale dello 0,4%, sollevata anche dalle rassicurazioni di Downing Street sulla fiducia alla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, Francoforte avanza dello 0,1% mentre Parigi cede lo 0,1% e Milano resta fanalino di coda (-0,3%). Gli investitori si attendono un aumento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni negli Usa per effetto delle politiche commerciali e sull'immigrazione del presidente americano, Donald Trump. Il dollaro resta poco mosso sull' euro, con cui scambia a ridosso di 1,18, mentre recuperano terreno la sterlina (+0,2%) e i Gilt, i titoli di Stato britannici, i cui rendimenti sono in calo di 8 punti base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa al palo in attesa dei dati Usa, bene Londra

