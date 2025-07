Morte Diogo Jota il video dopo lo spaventoso incidente

Il mondo del calcio piange oggi una delle sue stelle più luminose: Diogo Jota. La notizia della sua tragica scomparsa, avvenuta in un incidente stradale nelle prime ore dell’alba, ha sconvolto milioni di appassionati e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dello sport. Le autorità indagano ancora sulle cause, ma la perdita di un talento così promettente è già un dolore che resterà indelebile nella memoria.

