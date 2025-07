Pisa azzannata dal rottweiler di famiglia | ferita al volto una donna

Una violenta aggressione a Pisa scuote la tranquillità di via del Marmigliaio: una donna di 50 anni è stata ferita al volto da un rottweiler di famiglia, mentre si trovava in casa. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, ma le condizioni della donna sono ancora in fase di valutazione. Un episodio che solleva domande sulla sicurezza degli animali domestici e sulla gestione delle bestie potenzialmente pericolose.

Una donna è stata morsa da un rottweiler a Pisa, riportando ferite profonde al viso. L’episodio è accaduto in via del Marmigliaio, dove la donna, di 50 anni, è stata aggredita dall’animale di famiglia e quindi trasportata all’ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118. Le sue condizioni e la dinamica dei fatti sono al vaglio delle autorità competenti. Due giorni fa a Lavinio, azzannati due bimbi. Appena due giorni fa, a Lavinio Lido di Enea, in provincia di Roma, sul litorale laziale, due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna nel giardino di una villetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pisa, azzannata dal rottweiler di famiglia: ferita al volto una donna

