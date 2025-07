Caldo, Amazon rafforza misure di prevenzione addetti contro temperature elevate.

Con l'arrivo dell'ondata di calore, Amazon si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e confortevole per i propri addetti e i fornitori di consegna. Grazie a misure rafforzate durante le temperature elevate, tra impianti di raffreddamento e protocolli specifici, l'azienda dimostra attenzione e responsabilitĂ nel proteggere il benessere dei suoi team. Un esempio concreto di come le grandi aziende affrontano le sfide estive, mettendo la salute al primo posto.

(Adnkronos) – Le misure in essere per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti Amazon e dei dipendenti dei fornitori di servizi di consegna vengono ulteriormente rafforzate durante i periodi di temperature particolarmente elevate, come quelli che stiamo vivendo quest'estate. I centri logistici Amazon sono dotati da sempre di impianti di raffreddamento e climatizzazione .