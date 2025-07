Chicago spara sulla folla dall' auto in corsa | 4 morti e 14 feriti

Una notte di terrore scuote Chicago, dove un tragico episodio di sparatoria in auto ha causato quattro morti e 14 feriti nel vivace quartiere di River North. La polizia sta ancora indagando, mentre la comunità si chiede come sia potuto accadere un simile atto di violenza. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda, per comprendere le cause e garantire giustizia.

È di quattro morti e 14 feriti il bilancio di una notte di paura a Chicago. Lo conferma la Polizia, come riporta il New York Times. Da un'auto, intorno alle 23, almeno una persona ha aperto il fuoco contro la folla nel quartiere di River North, ricostruiscono dal Chicago Police Department. Le indagini sono in corso. Al momento non ci sono notizie di fermi. La Polizia ha comunicato che tra le persone rimaste uccise ci sono due donne, un 24enne e un 25enne. Feriti tre uomini e 11 donne, di età compresa tra i 21 e i 32 anni. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chicago, spara sulla folla dall'auto in corsa: 4 morti e 14 feriti

