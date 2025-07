Sebastiano Esposito Inter ora l’attaccante è a un passo dalla Fiorentina | cosa manca per chiudere

Sebastiano Esposito si avvicina alla Fiorentina, con i nerazzurri che osservano attentamente ogni sviluppo. L’attaccante classe 2002, protagonista di una stagione positiva, è ora al centro di un’intensa trattativa di calciomercato. La domanda che tutti si pongono è: cosa manca ancora per chiudere questa operazione e portare il talento toscano in viola? Scopriamolo insieme.

