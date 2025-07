Corriere dello Sport – ora Sarri lo vuole in versione Barcellona

Il calciomercato infiamma le notizie di giornata, e il Corriere dello Sport svela un interessante retroscena: se Pedro non avesse rinnovato, la Lazio avrebbe rischiato di perdere uno dei suoi talenti più preziosi, lasciando Maurizio Sarri senza l’attaccante jolly. Una mossa strategica che ha salvato la stagione; ora, però, l’attenzione si sposta su un possibile colpo di scena in vista del futuro. La sfida tra mercato e strategia è appena iniziata.

2025-07-03 08:51:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: ROMA – L’ha scampata bella Lotito. Se Pedro non avesse rinnovato, oggi la Lazio si troverebbe senza di lui e senza un rimpiazzo. A posteriori, stando al blocco di mercato, il suo rinnovo vale come un acquisto vero. In caso di addio, Lotito non avrebbe potuto sostituire lo spagnolo e Sarri sarebbe rimasto senza jolly, con un attaccante in meno, senza un leader come lui. Pedro ha firmato a inizio giugno, il 16 è stato annunciato il rinnovo ufficialmente. Il blocco è di fine maggio, quando la trattativa non era ancora chiusa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com