Kevin Spacey nel Minimarket di RaiPlay

Kevin Spacey torna a sorprendere il pubblico inaspettatamente: questa volta, nel cuore della piccola televisione italiana con "Minimarket" su RaiPlay. Dopo l’iconica presenza di Whoopi Goldberg a "Un Posto al Sole", la Rai conferma il suo spirito innovativo, arricchendo i palinsesti 2025/2026 con un progetto che promette di catturare l'attenzione degli spettatori. La curiosità cresce, e il debutto di Spacey in questa commedia digitale si preannuncia imperdibile.

Dopo l’arrivo di Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole, un altro divo hollywoodiano sbarcherà in casa Rai. Uno dei pochi momenti rilevanti della presentazione dei palinsesti Rai 20252026 è stato, infatti, l’annuncio da parte del direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, Marcello Ciannamea, della presenza di Kevin Spacey nel nuovo progetto RaiPlay Minimarket. Si tratta di un comedy show ideato da Filippo Laganà (figlio di Rodolfo), che ne è anche protagonista: dieci episodi della durata di venticinque minuti ciascuno, diretti da Duccio Forzano e rilasciati in tranche di due ogni settimana dal 7 novembre al 5 dicembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Kevin Spacey nel Minimarket di RaiPlay

In questa notizia si parla di: kevin - spacey - minimarket - raiplay

Kevin Spacey torna in The Awakening, thriller d’azione tra cospirazioni e misteri internazionali - Kevin Spacey torna sul grande schermo con "The Awakening", un avvincente thriller d'azione che esplora cospirazioni e misteri internazionali.

Minimarket, la nuova serie comedy dal 7 novembre su RaiPlay: “Con noi anche Kevin Spacey” https://lifestyleblog.it/blog/2025/06/minimarket-raiplay-7-novembre-duccio-forzano-kevin-spacey/… @RaiPlay Vai su X

ICYMI: Novità , conferme e sorprese: Kevin Spacey su RaiPlay con Minimarket , Whoopi Goldberg in Un posto al sole. Protesta Ranucci: “Tagliate quattro puntate a Report”. Il Dg di Viale Mazzini: “Il Comune dimostri di meritarsi il grande impegno dell’azienda” Vai su Facebook

Filippo Laganà : «Ho scritto a Kevin Spacey alle tre di notte. E ora recita con me»; Kevin Spacey sbarca su RaiPlay con la nuova sitcom italiana MiniMarket: il colpo di scena nei palinsesti Rai 2025-2026; Kevin Spacey in ‘MiniMarket’, nuovo show in arrivo su RaiPlay.

Kevin Spacey nel Minimarket di RaiPlay - Kevin Spacey sarà presente in Minimarket, lo show comico di RaiPlay previsto dal 7 novembre al 5 dicembre 2025 sulla piattaforma. Scrive davidemaggio.it

Kevin Spacey sbarca su RaiPlay con la nuova sitcom italiana MiniMarket: il colpo di scena nei palinsesti Rai 2025-2026 - L’attore hollywoodiano entra in un progetto innovativo ambientato in un piccolo negozio romano. Lo riporta vanityfair.it