Il nuovo vestito trasparente di Elodie | infiamma l'estate in pizzo rosso fuoco

Elodie conquista ancora una volta il palcoscenico della moda con un look audace e affascinante: il suo vestito trasparente in pizzo rosso fuoco infiamma l’estate 2025. La cantante, simbolo di stile e sensualità, ha scelto un abito firmato da un designer emergente che sta facendo parlare di sé. Scopriamo insieme i dettagli di questo outfit che ha già fatto impazzire i social e definisce la sua stagione più glam.

Il nuovo vestito trasparente di Elodie: infiamma l’estate in pizzo rosso fuoco - Sotto consiglio della fidata stylist Giulia Cova, ha sfoggiato un mini abito fiammante firmato Aniye By, per la precisione un modello della nuova collezione che arriverà sul mercato il prossimo 14 ... Riporta fanpage.it