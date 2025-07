Usaspari sul folla | 4 morti e 14 feriti

Una tragica notte a Chicago sconvolge la comunità di River North, dove un'esplosione di violenza ha causato quattro vittime e 14 feriti. Un'azione improvvisa e brutale, compiuta da un veicolo scuro che ha aperto il fuoco sulla folla, ha lasciato tutti sgomenti. L’indagine delle autorità è in corso, mentre si cerca di fare luce su questa atroce vicenda che ha colpito nel cuore un quartiere vivace e in fermento.

14.08 Quattro persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite in una spararoria avvenuta ieri sera a Chicago nei pressi di un ristorante a River North. Lo riporta ABC7 Chicago citando la polizia locale. La polizia ha riferito che un veicolo scuro è passato davanti alla folla e sono stati sparati dei colpi. Le vittime, due ragazzi di 24 e 25 anni e due donne, sono state colpite mentre uscivano da un evento organizzato da un rapper locale. Quattro dei feriti sono in gravi condizioni. L'auto in fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it