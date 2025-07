Diogo Jota l’omaggio dei tifosi del Liverpool per il calciatore scomparso

In un gesto toccante, i tifosi del Liverpool hanno reso omaggio a Diogo Jota e al suo fratello, scomparsi in un tragico incidente in Spagna. Fiori, foto e biglietti sono stati deposti come simbolo di affetto e rispetto. La comunità calcistica si stringe nel dolore, testimoniando l'amore per il calciatore e la perdita di due vite preziose.

Fiori, foto e biglietti sono stati deposti in omaggio al calciatore del Liverpool Diogo Jota e a suo fratello, morti in un incidente stradale in Spagna. La Guardia Civil spagnola ha confermato ad Associated Press che i due sono stati trovati morti dopo che la loro auto è uscita di strada nei pressi della cittĂ occidentale di Zamora. Le autoritĂ hanno riferito che la macchina era in fiamme. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati coinvolti altri veicoli. A bordo dell’auto c’erano Jota, 28 anni, e suo fratello Andre Silva, 25 anni, entrambi calciatori portoghesi. Il 28enne ha anche giocato nella nazionale portoghese, contribuendo alla vittoria della Nations League il mese scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diogo Jota, l’omaggio dei tifosi del Liverpool per il calciatore scomparso

Penafiel “riempito di dolore” dopo la morte di Andre Silva e Diogo Jota - Il mondo del calcio è scosso da una tragedia immane che ha sconvolto Penafiel e tanti appassionati. La perdita di Andre Silva e Diogo Jota, due giovani talenti strappati troppo presto alla vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava.

Il mondo del calcio saluta Diogo Jota. Il Liverpool: «Devastati, perdita inimmaginabile». L'omaggio della Premier League: «Il calcio ha perso un campione». Sui social anche l'addio di Rafa Leao: «Riposa in pace, fratello». Le reazioni Vai su X

Una tragedia devastante sconvolge il mondo del calcio: è morto Diogo Jota. L'attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese è venuto a mancare all'età di 28 anni in seguito ad un terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita anche il fratello An Vai su Facebook

