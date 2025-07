Torre del Greco esplode palazzina | un uomo estratto dalle macerie

Una potente esplosione a Torre del Greco scuote la tranquilla comunità di largo Benigno, lasciando dietro di sé una scena di caos e speranza. Un uomo è stato prontamente estratto dalle macerie, fortunatamente con ferite non gravi, grazie all’intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Le autorità stanno ora indagando sulle cause, mentre i residenti si chiedono se ci siano altre persone coinvolte in questa drammatica vicenda.

Un’esplosione, causata probabilmente da una bombola da campeggio, ha causato il crollo di parte di una palazzina a Torre del Greco (Napoli), in largo Benigno. Intervenuti subito sul posto, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale hanno estratto dalle macerie un uomo, ferito ma non in maniera grave, che è stato poi portato in ospedale dai sanitari del 118. Al momento sono in corso le verifiche per accertare se ci sono altre persone sotto le macerie ma non sono giunte segnalazioni di persone disperse. I vigili del fuoco stanno verificando la staticità del palazzo, che sembrerebbe non presentare particolari problemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it