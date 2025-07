Chicago spari sulla folla dopo la festa del rapper Mello Buckzz | 4 morti e 14 feriti Caccia a un veicolo scuro

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Chicago, dove una sparatoria ha seminato morte e paura tra i presenti. Quattro vittime e 14 feriti sono il tragico bilancio di un grave episodio scatenato dopo la festa del rapper Mello Buckzz, con la polizia ancora alla ricerca di un veicolo sospetto. La città è sconvolta: cosa si nasconde dietro questa violenza improvvisa?

