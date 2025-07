Ritirata strategica per la pace

In un contesto di tensioni crescenti, la ritirata strategica per la pace si fa sempre più complessa. Le armi statunitensi, cruciali per sostenere l’Ucraina, rimangono bloccate in Polonia, inclusi sistemi avanzati di difesa aerea e missili di precisione. Questa decisione, secondo lo Wall Street Journal, solleva interrogativi sulla volontà di facilitare una risoluzione pacifica. Ma cosa potrebbe cambiare a livello globale?

Le armi statunitensi che dovrebbero raggiungere l’Ucraina sarebbero già presenti in Polonia. Tuttavia, secondo la ricostruzione dello Wall Street Journal, sono state bloccate, compresi i sistemi avanzati di difesa aerea e i missili di precisione. Il governo di Washington e i funzionari del Congresso asseriscono che tale fornitura comprende una ventina di missili PAC-3 Patriot, dei sistemi di difesa aerea Stinger, i missili aria-terra Hellfire e 90 missili aria-aria AIM, destinati a essere montati sui caccia F-16 in dotazione a Kiev. I motivi dello stop. Lo stop sembra dipendere dalla decisione dell’amministrazione Trump di sospendere temporaneamente alcune consegne di armamenti all’Ucraina. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Ritirata strategica per la pace

