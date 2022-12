Rho Milano | zio e nipote morti per il monossido di carbonio | avevano acceso un braciere in casa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) I due si trovavano in una unità immobiliare in ristrutturazione: stando a quanto riferito da TgCom24 non stavano lavorando ma avrebbero ricevuto disponibilità a fermarsi lì per la notte. L'esterno ...

La cronaca locale riferisce che tutto è accaduto a, comune di circa 50.000 abitanti della città metropolitana di. La scorsa notte due persone di origini egiziane di 43 e 17 anni hanno ...commenta A, in provincia di, due persone, zio e nipote, sono morte la scorsa notte per le esalazioni di monossido rilasciate da un fuoco che avevano acceso per la notte all'interno di un appartamento ... Rho (Milano), accendono fuoco per riscaldarsi: zio e nipote muoiono in casa per esalazioni di monossido