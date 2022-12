Poggio a Caiano | 12enne muore investita da un’auto insieme alla mamma Che è stata ricoverata in codice rosso

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Aveva 12 anni, era di origine cinese, ed è mortada un'auto guidata da una donna di 70 anni in piazza XX Settembre, a, mentre attraversava la strada con la. L'articolo proviene da Firenze Post.

Una 12enne è morta dopo essere stata investita insieme alla madre da un'auto mentre attraversavano la strada a Poggio a Caiano (Prato). Madre e figlia, di origini cinesi sono rimaste incastrate sotto al veicolo. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno ...Pomeriggio di tragedia: le due sono state travolte da ... Incidente mortale a Poggio a Caiano: investite mamma e figlia Una 12enne è morta dopo essere stata investita insieme alla madre da un'auto mentre attraversavano la strada a Poggio a Caiano (Prato). Madre e figlia, di origini cinesi sono rimaste incastrate sotto ...