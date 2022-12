Pizzul | «Ad Adani invidio l’entusiasmo È preparato ma troppo categorico nei giudizi» 

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Libero intervista Bruno, storica voce del calcio. Il tema è quello del Mondiale in Qatar, che domenica avrà il suo momento conclusivo con la finale tra Argentina e Francia. Sulla qualechiarisce subito: «Dico 50 e 50. È difficile valutare il reale stato di forma con il quale arrivano all’ultimo round. Hanno denotato, entrambe, qualche crepa fisica in alcune fasi delle semifinali». Aviene chiesto se Messi potrà mai raggiungere Maradona. «Non scherziamo. Messi può arrivare ad avere più trofei in bacheca ma Diego era e resta inarrivabile e unico. Era un atleta basso e goffo ma in grado di realizzare, con il pallone, cose contrarie alle leggi della fisica». Sulla scelta della Rai di non affidare la telecronaca della finale a Lele. «Guardi, a Daniele...

Bruno Pizzul: Lele Adani è molto preparato, gli invidio l'entusiasmo Bruno Pizzul, voce storica del calcio in tv, ha rilasciato una intervista a Libero Quotidiano in vista della finale tra Argentina e Francia ai mondiali in Qatar. Chi vince, che mondiali sono stati, ..."Sicuramente può ringiovanire il target. Se riuscisse a misurarsi un pochino sarebbe perfetto, potrebbe diventare il migliore, però secondo me non si può passare da Pizzul ad Adani, ci vuole un po' di ...