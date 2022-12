Montevarchi - Rimini partita a rischio. Domani chiuse alcune strade - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

L'istituzione dei divieti si è resa necessaria per motivi di ordine pubblico e sicurezza a seguito dei precedenti intercorsi negli anni scorsi fra le due ...Ilva a caccia della prima vittoria in Toscana della stagione (finora sono arrivati due pareggi e due sconfitte). I biancorossi torneranno allo stadio 'Brilli Peri' di(dove hanno ... Montevarchi-Rimini partita a rischio. Domani chiuse alcune strade L’istituzione dei divieti si è resa necessaria per motivi di ordine pubblico e sicurezza a seguito dei precedenti intercorsi negli anni scorsi fra le due tifoserie.Il tecnico del Rimini, Marco Gaburro, si approccia così in conferenza stampa alla partita contro il Montevarchi: "Quando andiamo in trasferta cerchiamo sempre di fare punti poi le partite non sono tut ...