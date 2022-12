Mihajlovic e il suo augurio | “Tifo per lo Scudetto al Napoli | un bene per il calcio italiano”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 dicembre 2022)augurò aldi vincere lo: secondo il compianto allenatore unper ilTutto il mondo delpiange Sinisa. Isi delnon hanno mai dimenticato l’endorsement del tecnico serbo per la squadra azzurra di Luciano Spalletti quando disse in più circostanze di sperare nellodel. Parole d’che il team azzurro spera di concretizzare quest’anno. “Io facevo ilper il, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto ilperché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se ...