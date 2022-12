Mattarella sull’Iran | “Si condanna da sé stesso uno Stato che respinge e uccide i propri figli”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In occasione delle festività è un brulicare di ‘appuntamenti istituzionali’, tra queste, l’annuale scambio di auguri fra il Quirinale ed il Corpo diplomatico.: “Mai avremmo pensato di dover assistere all’immane disastro causato dalla guerra di aggressione della Russia” Ovviamente, vista la situazione, nel suo messaggio il Presidente ha preso spunto dalla guerra in Ucraina, per commentare che “Mai avremmo pensato di dover assistere all’immane disastro causato dalla guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Un’aggressione che ha fatto ripiombare l’Europa in un incubo che eravamo certi fosse destinato a rimanere nelle pagine più buie della nostra storia. Mai avremmo pensato che quell’incubo potesse ripresentarsi. E mai avremmo pensato che un Paese come la Russia, a noi così vicino per cultura e storia, potesse arrivare al punto di attaccare ...