LIVE – Hatayspor-Lazio 0-0 | Amichevole 2022 DIRETTA

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, matchdella sosta invernale in programma martedì 13 alle 16:00. Nel ritiro turco Sarri cerca buone indicazioni sul piano del gioco e della condizione da parte di Immobile e compagni. Proprio l’attaccante azzurro è uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali prima del Mondiale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1?- Inizia il match ORE 15:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di. Tra pochissimi ...

Corriere dello Sport

15:15 Lazio, altra amichevole in Turchia La Lazio pronta ad affrontare l'dopo il match vinto contro il Galatasaray per 2 - 1. Secondo test nel ritiro turco per la squadra di Sarri. Il ......30 Rennes (Fra) - Feyenoord (Ned) 15:30(Tur) - Lazio (Ita) 16:00 Montpellier (Fra) - Rodez (Fra) 16:00 Stoccarda (Ger) - Luzern (Sui) 16:00 Boavista (Por) - Bordeaux (Fra) 16:30 Liverpool (... Hatayspor-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Hatayspor-Lazio in diretta dal prepartita al risultato finale. Venerdì 16 dicembre ...All’Emirhan Sport Center, la seconda amichevole del ritiro in Turchia tra Hatayspor e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Emirhan Sport Center, Hatayspor e Lazio si affron ...