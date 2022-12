Leasys - Il servizio easyWallbox esteso ad altri 4 Paesi europei

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha deciso di estendere a diversiuna delle soluzioni pensate per facilitare la ricarica delle auto elettriche. Ildi ricaricaè ora disponibile anche in Belgio, Germania, Portogallo e Spagna e presto sarà lanciato anche in Regno Unito e neglimercati presidiati dall'operatore del operatore del noleggio di lungo termine del gruppo Stellantis. L'offerta., tra i primi prodotti sviluppati insieme a Free2move eSolutions, è già disponibile in Italia da oltre un anno e ha registrato una positiva accoglienza di mercato grazie, soprattutto, alla semplicità d'uso: è sufficiente collegarlo a una presa di corrente elettrica nel proprio garage o posto auto per ricaricare la vettura elettrica o ...