Inverso - The Peripheral | la recensione | una storia sci-fi di rimorso

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un mix tra Westworld, Fringe e Counterpart che riesce ad andare oltre e rinverdire il genere raccontanto il tema del: questo e molto altro è- The, la nuova imperdibile serie sci-fi di Prime Video con Chloe Moretz, disponibile in streaming. Si era un po' persa nel marasma seriale che ha affollato ancora più del solito queste settimane le piattaforme, ma approfittiamo della nostradi- Theper dirvi che la nuova serie originale Prime Video è assolutamente da tenere d'occhio e potrebbe rinverdire il genere sci-fi unito alla componente umana come già avevano fatto Westworld (con cui condivide i produttori), Fringe e Counterpart prima di lei. La serie, non ancora rinnovata per una seconda stagione (speriamo al più presto), è tratta ...

Movieplayer

Per questo, il ritmo narrativo diWitcher: Blood Origin è incredibilmente sostenuto . Ecco ... Il processo è quindirispetto al "brodo allungato" di serie più lunghe. Come nota lo stesso ...Peripheral (Serie tv 2022, Sci - fi) con Chloe Grace Moretz, Jack Reynor, Gary Carr. Improvvisamente Natale (Film 2022, Commedia) di Francesco Patierno, con Diego Abatantuono, Nino ... Inverso - The Peripheral è il nuovo Westworld Passata un po' in sordina come Andor nel marasma seriale generale che stiamo vivendo, andiamo a scoprire più da vicino Inverso - The Peripheral. La serie Prime Video può essere il nuovo Westworld aven ...A Natale si ha più tempo: di leggere libri, di ascoltare musica, di guardare film e anche di appassionarsi a una serie tv, senza necessariamente gettarsi sul divano come stracci dopo una giornata di l ...