Agenzia ANSA

L'conferma le stime dell'a novembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,5% su base mensile e ...L'ha comunicato che a novembre 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera ... L'rimane stabile su base tendenziale a causa, principalmente, degli andamenti contrapposti ... Inflazione: Istat, conferma stime novembre, prezzi +11,8% - Economia È una fotografia in bianco e nero quella che fornisce l’Istat sui dati dell’inflazione relativi al mese di novembre 2022. Dopo la brusca accelerazione di ...(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a novembre 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,5% su ...