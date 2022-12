I 10 momenti più assurdi di MasterChef Italia

Leggi su screenworld

(Di venerdì 16 dicembre 2022) C’è un programma inche in pochi anni ha rivoluzionato il mondo dei cooking show, introducendo nuovi modi di dire e trasformando un popolo di santi, poeti e navigatori in cuochi in erba. Stiamo parlando ovviamente di. Chissà cosa ci riserverà la dodicesima stagione del programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. In attesa di scoprirlo da domani, 15 dicembre, giorno della messa in onda su Sky e in streaming su Now TV, ripassiamo ipiùdi. 1. Tiziana e l’oil gate Nella vita (e anche nella cucina) i tempi sono tutto. Soprattutto se dallo scorrere delle lancette dipende il risultato di una gara. Così, l’avvocata Tiziana Stefanelli da Roma, stupì (in negativo) i giudici della seconda edizione (che poi si aggiudicò), versando ...