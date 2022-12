Hatayspor-Lazio oggi in tv | canale | orario e streaming Amichevole invernale 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alle 16:00 di venerdì 16 dicembre laaffronterà nel suo ritiro in Turchia la compagine dell’di Zé Luis e Christian Atsu. Maurizio Sarri chiede una prova di spessore ai suoi, dopo la precedente vittoria contro il Galatasaray. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva suStyle Channel, quindi, su Sky, mentre Sportface.it vi offrirà un live testuale nell’arco dei novanta minuti. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Roma - Sankt Polten AMICHEVOLI 16:0016:30 Liverpool - Milan 17:00 Empoli - Monaco Torino - ...Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Kardesler; Adekugbe, Oksuz, Yilmaz, Cörekci; Ruben, Aabid; Ergun, Kanak, Ruben Ribeiro; Zé Luìs. Allenatore: Volkan Demirel ... Vuole evitare di lasciare la Lazio a parametro zero. Il manager Kezman l'ha detto ... Intanto oggi Sergej giocherà uno spezzone del secondo test turco contro l'Hatayspor (ore 16 italiane). Sarri ...PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - HATAYSPOR - Pronto ad andare in scena il secondo test amichevole della Lazio in questo freddo ritiro in Turchia. Dopo il match contro il Galatasaray, la squadra ...