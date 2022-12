Foggia | uccide la moglie a colpi di pistola e si barrica in casa | arrestato 56enne

TGCOM

commenta Femminicidio ad Apricena, in provincia di. Un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie, 44enne, nella propria abitazione: la vittima è una ...la moglie a bottigliate: arrestato Il ...Un uomo di 56 anni ha ucciso poco fa la moglie nella propria abitazione ad Apricena, nel Foggiano . La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è ... Apricena (Foggia), donna uccisa in casa: arrestato il marito La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è stato trovato in cucina ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...