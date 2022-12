Fifa | annunciato un regolamento per gli agenti | verrà introdotto un tetto alle commissioni

Fanpage.it

Laha intenzione di fissare un tetto alle commisioni degli agentinel calciomercato: i nuovi regolamenti Il Consigliosi è riunito oggi e haimportanti novità. Tra queste anche un nuovo sistema di regolamentazione sull'operato degli agenti. Di seguito le parole del consiglio. "Un passo importante ...Lo haladopo il Consiglio tenutosi in Qatar DOHA (QATAR) - Quello che si giocherà dall'1 all'11 febbraio 2023 in Marocco sarà uno degli ultimi Mondiali per club secondo il format attuale. A ... La FIFA annuncia il nuovo Mondiale per Club con 32 squadre: sarà ... Quello che si giocherà dall’1 all’11 febbraio 2023 in Marocco sarà uno degli ultimi Mondiali per club secondo il format attuale. A Doh ...Con tante partite aumentano rischi per salute atleti, livello gare, attenzione di tifosi ed investimenti sponsor ...