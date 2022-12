Enzo Iacchetti non si presenta in puntata a Striscia la Notizia | panico nel pubblico | cosa è successo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 12 dicembre 2022ed Ezio Greggio, storici co-conduttori del più famoso e popolare programma satirico di Mediaset,la, sono tornati al bancone del telegiornale. A distanza di tre giorni, però, non abbiamo più trovatodietro il bancone del telegiornale: al suo posto, vedremo per la prima volta aun altro volto noto, nonché storica spalla di Ezio Greggio.non compare in trasmissione, èe Greggio hanno condotto insieme il tg satirico per 29 anni e hanno realizzato 2.582 puntate. “Ho passato metà della mia vita seduto dietro il bancone di. Sono un pezzo dell’arredamento, un pilastro delle fondamenta e un ...

Mediaset tiene botta, forse non paga nemmeno le assenze dia Striscia la Notizia e Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, visti i risultati. Ecco tutti i dati Auditel. La prima serata ...'E' lui o non è lui Certo che è lui', questa sera a si ricompone la strana e iconica coppia degli anni '80 e . Causa indisposizione dil'attore e volto storico di 'Drive In' condurrà il tg satirico di Antonio Ricci. Striscia la notizia Cambio di conduzione a : causa indisposizione di , questa sera, dietro al bancone ...I dati Auditel di giovedì 15 dicembre: Mediaset se la gioca con la Rai, non pesano le assenze di Enzo Iacchetti e Paolo Del Debbio ...Enzo Iacchetti questa sera non presenterà Striscia la Notizia. Ma perché Cosa gli è successo I dettagli a seguire nell'articolo.