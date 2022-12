Edmo | I mondiali riaccendono la disinformazione sulle simpatie naziste degli ucraini report novembre 2022

Leggi su facta.news

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate ain Europa dal network di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del. Ale 28 organizzazioni che fanno parte del networke che hanno contribuito alla realizzazione di questohanno pubblicato in totale 1.209 articoli di fact-checking. Di questi, 180 (il 15 per cento) hanno riguardato la guerra in Ucraina, 120 (il 10 per cento) hanno trattato tematiche relative alla pandemia di Covid-19 e 122 (il 10 per cento) si sono occupati di cambiamento climatico. Le percentuali sono simili a quelle rilevate negli ultimi ...