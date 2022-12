Crolla il soffitto in un liceo a Bra | studente di 17 anni rimane ferito

Sky Tg24

Una parte del soffitto di un'aula del liceo Giolitti - Gandino di Bra (Cuneo) è crollata e un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo non grave. Lo studente è stato trasportato in ospedale a Verduno, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il ragazzo è stato investito dai materiali distaccatisi da una porzione della copertura di alcuni metri quadrati, crollata improvvisamente a terra.