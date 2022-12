Chi è Sethu | cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è uno dei cantanti in. Ma chi è? Si tratta di un rapper classe 1997, originario di Savona. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica sin da ragazzino, mostrando una particolare attitudine per il genere punk/rap. I suoi testi parlano in particolare dei problemi e delle ansie deidella sua generazione, tra incertezze e paure del futuro. Il vero nome diè Marco De Lauri. La sua carriera prende il via nel 2018, quando pubblica l’EP Spero ti renda triste?, cui seguono l’anno successivo i brani Butterfly Knife, Hotspot (ft. Lil Sadape) che diventano virali grazie al carattere “Metal Trap” che contraddistingueva l’artista in quel periodo. Nel 2020pubblica altri singoli – Blacklist, Calmo e Pioverà ...