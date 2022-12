C’è chi | in Europa | ha detto no a Google e Microsoft per la didattica a distanza

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tra una polemica quotidiana e l’altra, anche nella testa dell’Italia stava balenando un’idea innovativa per il nostro Paese: spendere più soldi per la scuola, affinché si potesse sviluppare un software nazionale per la gestione dellasenza dover dipendere dalle aziende multinazionali e dai loro prodotti già confezionati. Poi, però, non se ne fece più nulla. Le scuole italiane si sono appoggiate, come da indicazione del MIUR, ai pacchetti offerti da(c’era anche l’alternativa tricolore WeSchool che, però, non è stata tra le preferite dei dirigenti scolastici a cui era stata lasciata libera scelta) con tutte le problematiche annesse – nonostante gli accordi – sulla gestione dei dati personali e con buona pace della concorrenza. Ma con il proliferare della DAD in ...