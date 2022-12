Casaleggio | ' Il MoVimento di Conte è diventato un ragno'

Il Tempo

- 'Si è rotta l'organizzazione che mirava a coinvolgere la base del. Oggi la base è utilizzata solo per ratificare qualcosa ogni ......un prezzo politico per quello che fu ilche non si estingue ma si trasforma per una sorprendente eterogenesi dei fini nel suo contrario. Una volta fu chiesto a Gianrobertoche ... Casaleggio a nervi tesi con Rizzetto: "Scivola verso la querela", gelo in tv Davide Casaleggio, figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto, torna a parlare ospite di Omnibus, su La7, e nella puntata di ..."Si è rotta l'organizzazione che mirava a coinvolgere la base del movimento. Oggi la base è utilizzata solo per ratificare decisioni" ...