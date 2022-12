Capello su Mihajlovic | “Uomo vero | voleva e dava rispetto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Ho avuto la fortuna di incontrarlo in tutti i suoi ruoli, una persona unica, con grandi valori: credeva nella gente, nell’onestà, untutto di un pezzo. Non si piegava,“. Fabioricorda così, a Sky Sport, Sinisa, morto nella giornata di oggi all’età di 53 anni. “Mi aveva impressionato la sua semplicità, la sua sincerità. Aver perso undi questo valore è molto grave per il calcio italiano“. Tanti i giocatori allenati dal tecnico serbo che gli sono rimasti legati: “Quando uno è diretto e dice le cose, anche se non piacevoli, capisci il valore di una persona e lui era una di queste. L’amore che hanno dimostrato i giocatori del Bologna mi ha emozionato”. SportFace.