Avatar | La via dell’acqua | buona partenza al botteghino

(Di venerdì 16 dicembre 2022): La viaha avuto il suo primo giorno di programmazione oggi in Cina, dove ha incassato circa 18,5 milioni di dollari.: La via- quali sono le stime della Disney? Disney stima che i risultati complessivi dei primi due giorni (fino a giovedì) siano il 167% avanti rispetto ad, il 72% avanti rispetto a Top Gun: Maverick, il 52% davanti a Jurassic World: Dominion e il 39% dietro Spider-Man: No Way Home. I primi dieci incassi I primi 10 mercati fino a giovedì sono guidati da Corea a 5,9 milioni di dollari (incluso venerdì, che sale a 9,7 milioni di dollari), Francia (5,7 milioni di dollari), Germania (4,6 milioni di dollari), Messico (3,7 milioni di dollari), Australia (3,2 milioni di dollari), Italia ( $ 2,8 milioni), Brasile ($ 2,4 milioni), Indonesia ...

La corsa di: ladell'acqua al box - office americano ha inizio con 17 milioni di dollari ottenuti alle anteprime di giovedì sera. Il paragone diretto che viene fatto dagli analisti americani, per il ...Con 'uscita nelle sale di: ladell'acqua è approdata in rete anche 'Nothing Is Lost (You Give Me Strength)' , canzone targata The Weekend che fa parte della colonna sonora del film (più precisamente presente nei ... Avatar: La via dell'acqua, svelati gli incassi del primo giorno negli USA Sigourney Weaver ha voluto raccontare le origini "concettuali" del suo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, rivelando anche le difficoltà nel portarla in scena.Barbie sta raccogliendo così tanto hype in rete, che pare ci siano utenti che andranno a vedere Avatar 2 solo per il trailer del film con Margot Robbie.